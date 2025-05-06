На Полтавщині 13-річний школяр помер на уроці фізкультури

Під час занять в одному з ліцеїв міста Пирятин хлопець втратив свідомість, реанімаційні заходи не допомогли.

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У Полтавській області у школі помер 13-річний учень. Хлопцю раптово стало погано на уроці фізкультури, повідомили в обласній прокуратурі.

Нещасний випадок стався 5 травня. Під час занять в одному з ліцеїв міста Пирятин раптово втратив свідомість 13-річний школяр. Вчителі одразу викликали швидку допомогу.

"На місце терміново прибули медики, які проводили реанімаційні заходи. На жаль, життя дитини врятувати не вдалося", - зазначили у прокуратурі.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Обставини та причини трагедії з’ясовує слідство.

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