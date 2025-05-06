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Погода в Україні 7 травня – дощі, грози та температурні контрасти до +25°

22:18, 6 травня 2025
У середу, 7 травня, Україну накриє нестійка погода.
Погода в Україні 7 травня – дощі, грози та температурні контрасти до +25°
Джерело фото: Jane Cibotaru / Unsplash
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У середу 7 травня в Україні синоптики прогнозують нестійку та різноманітну погоду. Як вказують в Українському гідрометеорологічному центрі, атмосферний тиск зазнаватиме коливань: у більшості областей вночі знижуватиметься, а вдень підвищуватиметься, особливо відчутно в західних і північних областях.

7 травня буде хмарно з проясненнями.

«Короткочасні дощі, на півдні та південному сході країни вдень місцями грози; лише вночі у Приазов'ї та Криму, вдень у більшості західних та північних областей без опадів», - кажуть синоптики.

Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), 5-10 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі +4…+9°, вдень +13…+18°. На решті території вночі +8…+13°, вдень +17…+22°, на південному сході країни до +25°.

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