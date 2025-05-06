Погода в Україні 7 травня – дощі, грози та температурні контрасти до +25°

У середу, 7 травня, Україну накриє нестійка погода.

Джерело фото: Jane Cibotaru / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу 7 травня в Україні синоптики прогнозують нестійку та різноманітну погоду. Як вказують в Українському гідрометеорологічному центрі, атмосферний тиск зазнаватиме коливань: у більшості областей вночі знижуватиметься, а вдень підвищуватиметься, особливо відчутно в західних і північних областях.

7 травня буде хмарно з проясненнями.

«Короткочасні дощі, на півдні та південному сході країни вдень місцями грози; лише вночі у Приазов'ї та Криму, вдень у більшості західних та північних областей без опадів», - кажуть синоптики.

Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), 5-10 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі +4…+9°, вдень +13…+18°. На решті території вночі +8…+13°, вдень +17…+22°, на південному сході країни до +25°.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.