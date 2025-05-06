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Погода в Украине 7 мая – дожди, грозы и температурные контрасты до +25°

22:18, 6 мая 2025
В среду 7 мая, Украину накроет неустойчивая погода.
Погода в Украине 7 мая – дожди, грозы и температурные контрасты до +25°
Источник фото: Jane Cibotaru / Unsplash
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В среду, 7 мая, в Украине синоптики прогнозируют неустойчивую и разнообразную погоду. Как указывают в Украинском гидрометеорологическом центре, атмосферное давление будет колебаться: в большинстве областей ночью понижаться, а днем повышаться, особенно ощутимо в западных и северных регионах.

7 мая ожидается облачность с прояснениями.

«Кратковременные дожди, на юге и юго-востоке страны днем местами грозы; лишь ночью в Приазовье и Крыму, днем в большинстве западных и северных областей без осадков», — говорят синоптики.

Ветер северо-восточный (в южной и восточной частях — юго-западный), 5–10 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +4…+9°, днем +13…+18°. На остальной территории ночью +8…+13°, днем +17…+22°, на юго-востоке страны до +25°.

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