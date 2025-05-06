В Полтавской области 13-летний школьник умер на уроке физкультуры

На занятиях в одном из лицеев города Пирятин мальчик потерял сознание, реанимационные мероприятия не помогли.

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В Полтавской области в школе умер 13-летний ученик. Ему внезапно стало плохо на уроке физкультуры, сообщили в областной прокуратуре.

Несчастный случай произошел 5 мая. На занятиях в одном из лицеев города Пирятин внезапно потерял сознание 13-летний школьник. Учителя сразу вызвали скорую помощь.

"На место срочно прибыли медики, проводившие реанимационные мероприятия. К сожалению, жизнь ребенка спасти не удалось", - отметили в прокуратуре.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Обстоятельства и причины трагедии выясняются следствием.

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