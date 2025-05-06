Українцям пояснили, чи можна тимчасово найняти працівників на місце відсутніх у період воєнного стану

Щоб залучити нових працівників і подолати нестачу кадрів під час воєнного стану, роботодавець може укладати строкові трудові договори на період заміщення відсутніх співробітників.

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Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області пояснює, чи можна тимчасово найняти працівників на місце відсутніх у період воєнного стану.

З метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме, роботодавець може укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

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