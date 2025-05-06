В Хмельницкой области лесничий пытался присвоить древесину почти на 400 тысяч гривен

Мужчина пытался незаконно завладеть дубом высокого качества общей стоимостью около 400 тысяч гривен.

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В Хмельницкой области в суд направлен обвинительный акт в отношении лесничего, который пытался присвоить древесину особо ценных пород в больших размерах. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, в марте 2024 года мужчина пытался незаконно завладеть дубом высокого качества общей стоимостью около 400 тысяч гривен.

Для перевозки древесины он подготовил поддельные документы, предоставленные правоохранителям как якобы легальным подтверждением права на пользование лесными ресурсами.

Правоохранители остановили незаконную деятельность и лесничего временно отстранили от должности. Ему инкриминируют покушение на присвоение имущества с использованием служебного положения в условиях военного положения, а также подделку официальных документов (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

За совершенное лесничему грозит до 8 лет лишения свободы.

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