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ВККС оголосила поіменні списки допущених до складення іспиту кандидатів у місцеві суди

19:28, 6 травня 2025
Стали відомі прізвища кандидатів у судді місцевих судів, яких 6 травня допустили до складення іспитів.
ВККС оголосила поіменні списки допущених до складення іспиту кандидатів у місцеві суди
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6 травня Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочала допуск осіб до участі в доборі на посаду судді місцевого суду .

Так, 6 травня у складі колегії ВККС розглянуто питання допуску 1 014 осіб, з яких: 886 кандидатів на посаду судді та 128 суддів.

За результатами засідання ВККС вирішила допустити 918 осіб до участі в доборі (складанні кваліфікаційного іспиту), з яких: 796 кандидатів на посаду судді та 122 судді.

До складання іспиту зі спеціалізації адміністративного суду допущено 334 особи:

300 кандидатів на посаду судді

34 судді

До складання іспиту зі спеціалізації господарського суду допущено 274 особи:

238 кандидатів на посаду судді

36 суддів

До складання іспиту зі спеціалізації загального суду допущено 870 осіб:

758 кандидатів на посаду судді

112 суддів

Особи мали можливість обирати одну або декілька спеціалізацій для складання кваліфікаційного іспиту.

Відмовлено в допуску до добору (складанні кваліфікаційного іспиту) 92 особам, з яких: 90 кандидатів на посаду судді і 2 судді.

Заяви 4 суддів про допуск до складання кваліфікаційного іспиту залишено без розгляду.

Автор: Наталя Мамченко

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