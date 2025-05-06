ВККС оголосила поіменні списки допущених до складення іспиту кандидатів у місцеві суди

6 травня Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочала допуск осіб до участі в доборі на посаду судді місцевого суду .
Так, 6 травня у складі колегії ВККС розглянуто питання допуску 1 014 осіб, з яких: 886 кандидатів на посаду судді та 128 суддів.
За результатами засідання ВККС вирішила допустити 918 осіб до участі в доборі (складанні кваліфікаційного іспиту), з яких: 796 кандидатів на посаду судді та 122 судді.
До складання іспиту зі спеціалізації адміністративного суду допущено 334 особи:
300 кандидатів на посаду судді
34 судді
До складання іспиту зі спеціалізації господарського суду допущено 274 особи:
238 кандидатів на посаду судді
36 суддів
До складання іспиту зі спеціалізації загального суду допущено 870 осіб:
758 кандидатів на посаду судді
112 суддів
Особи мали можливість обирати одну або декілька спеціалізацій для складання кваліфікаційного іспиту.
Відмовлено в допуску до добору (складанні кваліфікаційного іспиту) 92 особам, з яких: 90 кандидатів на посаду судді і 2 судді.
Заяви 4 суддів про допуск до складання кваліфікаційного іспиту залишено без розгляду.
Автор: Наталя Мамченко
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