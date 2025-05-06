ВККС объявила поименные списки допущенных к сдаче экзамена кандидатов в местные суды

Стали известны фамилии кандидатов в судьи местных судов, которых 6 мая допустили к сдаче экзаменов.

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6 мая Высшая квалификационная комиссия судей начала допуск лиц к участию в отборе на должность судьи местного суда.

Так, 6 мая в составе коллегии ВККС рассмотрено вопрос допуска 1 014 лиц, из которых: 886 кандидатов на должность судьи и 128 судей.

По результатам заседания ВККС решила допустить 918 лиц к участию в отборе (сдаче квалификационного экзамена), из которых: 796 кандидатов на должность судьи и 122 судьи.

К сдаче экзамена по специализации административного суда допущено 334 лица:

300 кандидатов на должность судьи

34 судьи

К сдаче экзамена по специализации хозяйственного суда допущено 274 лица:

238 кандидатов на должность судьи

36 судей

К сдаче экзамена по специализации общего суда допущено 870 лиц:

758 кандидатов на должность судьи

112 судей

Лица имели возможность выбирать одну или несколько специализаций для сдачи квалификационного экзамена.

Отказано в допуске к отбору (сдаче квалификационного экзамена) 92 лицам, из которых: 90 кандидатов на должность судьи и 2 судьи.

Заявления 4 судей о допуске к сдаче квалификационного экзамена оставлены без рассмотрения.

Автор: Наталя Мамченко

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