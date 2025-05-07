Обманул более 80 человек на почти 12 млн грн — в Одессе разоблачили организатора финансовой пирамиды

Злоумышленник предлагал гражданам вкладывать деньги якобы в криптовалюту с обещаниями сверхприбыли — 10–20% ежемесячно.

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В Одессе местному жителю сообщено о подозрении по факту мошенничества.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, подозреваемый организовал противоправную финансовую схему, направленную на мошенническое завладение средствами широкого круга граждан. Под видом легальной компании он предлагал гражданам вкладывать деньги якобы в криптовалюту с обещаниями сверхприбыли — 10–20% ежемесячно.

На самом деле никакой реальной инвестиционной деятельности не велось. Привлеченные средства использовались для частичных выплат предыдущим вкладчикам, что создавало иллюзию стабильности и доходности.

Для повышения доверия и привлечения новых инвесторов подозреваемый арендовал офисные помещения, заключал фиктивные договоры и активно рекламировал свою деятельность через соцсети, мессенджеры, печатную продукцию и публичные мероприятия.

В результате противоправных действий потерпевшими признаны более 80 человек, которым причинен материальный ущерб на почти 12 млн грн.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн.

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