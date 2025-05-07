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Участник процесса швырнул судье в лицо стопку бумаги и атаковал секретаря судебного заседания

07:30, 7 мая 2025
Судья попросила Высший совет правосудия защитить ее и отреагировать на инцидент.
Участник процесса швырнул судье в лицо стопку бумаги и атаковал секретаря судебного заседания
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Судья Краматорского городского суда Донецкой области (откомандирована в состав Ленинского райсуда г. Кировограда, сейчас это Подольский райсуд города Кропивницкого) Екатерина Юрьева сообщила в Высший совет правосудия о вмешательстве в ее деятельность. 

Судья рассказала, что у нее на рассмотрении находилась жалоба местного жителя на бездействие одного из органов власти. 

В ходе судебного заседания гражданин довольно странно отреагировал на один из вопросов судьи.

Мужчина встал с места, подошел к судье и швырнул ей в лицо листки бумаги. 

После этого гражданин приблизился к столу секретаря судебного заседания и сильно ударил по столу рукой, едва не разбив рабочий компьютер секретаря. 

Свои действия участник судебного процесса сопровождал обильной нецензурной бранью. 

Для обеспечения правопорядка в зал судебных заседаний были вызваны сотрудники полиции и Судебной охраны. 

"Я испытала беспокойство и страх за свое здоровье и жизнь", - отметила Екатерина Юрьева. 

Судья добавила, что такими действиями жалобщик пытался повлиять на нее как на судью, учитывая, что Екатерина Юрьева ранее уже отказывала ему в удовлетворении жалоб.

Судья попросила Высший совет правосудия принять меры реагирования в связи с ситуацией, которая сложилась во время рассмотрения судебного дела.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья ВСП

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