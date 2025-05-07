Участник процесса швырнул судье в лицо стопку бумаги и атаковал секретаря судебного заседания

Судья Краматорского городского суда Донецкой области (откомандирована в состав Ленинского райсуда г. Кировограда, сейчас это Подольский райсуд города Кропивницкого) Екатерина Юрьева сообщила в Высший совет правосудия о вмешательстве в ее деятельность.
Судья рассказала, что у нее на рассмотрении находилась жалоба местного жителя на бездействие одного из органов власти.
В ходе судебного заседания гражданин довольно странно отреагировал на один из вопросов судьи.
Мужчина встал с места, подошел к судье и швырнул ей в лицо листки бумаги.
После этого гражданин приблизился к столу секретаря судебного заседания и сильно ударил по столу рукой, едва не разбив рабочий компьютер секретаря.
Свои действия участник судебного процесса сопровождал обильной нецензурной бранью.
Для обеспечения правопорядка в зал судебных заседаний были вызваны сотрудники полиции и Судебной охраны.
"Я испытала беспокойство и страх за свое здоровье и жизнь", - отметила Екатерина Юрьева.
Судья добавила, что такими действиями жалобщик пытался повлиять на нее как на судью, учитывая, что Екатерина Юрьева ранее уже отказывала ему в удовлетворении жалоб.
Судья попросила Высший совет правосудия принять меры реагирования в связи с ситуацией, которая сложилась во время рассмотрения судебного дела.
Автор: Вячеслав Хрипун
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