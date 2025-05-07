Учасник процесу жбурнув судді в обличчя стос паперу та атакував секретаря судового засідання

Суддя попросила Вищу раду правосуддя захистити її та відреагувати на інцидент.

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Суддя Краматорського міського суду Донецької області (відряджена до складу Ленінського райсуду м. Кіровограда, наразі це Подільський райсуд міста Кропивницького) Катерина Юр’єва повідомила до Вищої ради правосуддя про втручання в її діяльність.

Суддя розповіла, що у неї на розгляді знаходилася скарга місцевого мешканця на бездіяльність одного з органів влади.

Під час судового засідання громадянин досить дивно відреагував на одне з запитань судді.

Чоловік встав з місця, підійшов до судді та жбурнув їй в обличчя листки паперу.

Після цього громадянин наблизився до столу секретаря судового засідання та сильно вдарив по столу рукою, ледь не розбивши робочий комп’ютер секретаря.

Свої дії учасник судового процесу супроводжував рясною нецензурною лайкою.

Для забезпечення правопорядку до зали судових засідань були викликані співробітники поліції та Судової охорони.

«Я відчула занепокоєння та страх за своє здоров’я та життя», - зазначила Катерина Юр’єва.

Суддя додала, що такими діями скаржник намагався вплинути на неї, як на суддю, враховуючи, що Катерина Юр’єва раніше вже відмовляла йому у задоволенні скарг.

Відтак суддя попросила Вищу раду правосуддя вжити заходів реагування у зв’язку із ситуацією, що склалася під час розгляду судової справи.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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