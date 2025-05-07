Ошукали понад 80 людей на майже 12 млн грн — в Одесі викрили організатора фінансової піраміди

Зловмисник пропонував громадянам вкладати кошти нібито у криптовалюту з обіцянками надприбутків – 10-20% щомісячно.

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У Одесі місцевому мешканцю повідомлено про підозру за фактом шахрайства.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, підозрюваний організував протиправну фінансову схему, направлену на шахрайське заволодіння коштами широкого кола громадян. Під виглядом легальної компанії він пропонував громадянам вкладати кошти нібито у криптовалюту з обіцянками надприбутків – 10-20% щомісячно.

Насправді жодної реальної інвестиційної діяльності не велося. Залучені кошти використовувалися для часткових виплат попереднім вкладникам, що створювало ілюзію стабільності та прибутковості.

Для підвищення довіри та залучення нових вкладників підозрюваний орендував офісні приміщення, укладав фіктивні договори та активно рекламував свою діяльність через соцмережі, месенджери, друковану продукцію та публічні заходи.

Внаслідок протиправних дій потерпілими визнано понад 80 осіб, яким спричинено матеріальну шкоду на майже 12 млн грн.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн.

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