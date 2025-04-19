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У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь, відео

15:06, 19 квітня 2025
У Храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь.
У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь, відео
Фото ілюстративне, джерело фото: Flickr
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У переддень православного Великодня, у суботу, 19 квітня, у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулося сходження Благодатного вогню.

Згідно з Біблією, коли апостол Петро увійшов до печери з могилою Христа, труна світилася чистим світлом. Тіла всередині не було, а Ісус воскрес із мертвих.

Відтоді в Єрусалимі щорічно проводять службу в Храмі Гробу Господнього, де згадують цю подію. У центрі церкви розташована Кувуклія - невелика каплиця, де і знаходиться гробниця Христа. Це головна святиня всіх християн.

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