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Греція подала до суду на Adidas через дрон-шоу над Акрополем

07:54, 19 травня 2025
Рекламне шоу Adidas розлютило грецьких чиновників.
Греція подала до суду на Adidas через дрон-шоу над Акрополем
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Грецьке Міністерство культури ініціювало судовий позов проти компанії Adidas через рекламне шоу безпілотників, під час якого дрони, утворюючи силует кросівка, ніби штовхали Парфенон на Афінському Акрополі. Про це повідомляє The Guardian.

Суть справи

Біля Парфенону на Афінському Акрополі сотні безпілотників утворили у небі силует кросівка, що створювало враження, ніби взуття «штовхає» священну пам’ятку. Міністерство стверджує, що для зйомок не було дотримано процедури ЮНЕСКО, а «комерційна експлуатація археологічної спадщини» суперечить грецькому законодавству.

Що каже Міністерство культури

Очільниця міністерства Ліна Мендоні назвала ролик «дуже неприємним» і зазначила, що він спотворює сприйняття культурної цінності Парфенону. За її словами, зйомки проводилися без дотримання передбачених законом процедур. У зв’язку з цим міністерства культури та фінансів звернулися до Управління цивільної авіації Греції із запитом щодо законності польотів дронів у зоні пам’ятки.

Позиція Adidas

У компанії заявили, що діяли законно. В офіційному коментарі для агентства Reuters Adidas зазначила, що отримала всі необхідні дозволи, а сам ролик не використовує безпосередніх зображень Акрополя. У компанії наголосили, що шанобливо ставляться до культурної спадщини Греції.

Реакція прокуратури

Прокуратура Афін почала окреме розслідування, щоб з’ясувати, на підставі яких дозволів відбулося дрон-шоу. Водночас суд прийняв позов Міністерства культури до розгляду. Розпочато процедуру збору доказів, зокрема щодо погоджень, які могла отримати компанія.

Політична й суспільна реакція

Ситуація викликала широкий резонанс. Опозиційна партія ПАСОК звинуватила уряд у «недбалості» та поставила під сумнів дії Міністерства культури. На тлі скандалу пригадали нещодавню заборону режисеру Йоргосу Лантімосу знімати фільм «Бугонія» на Акрополі — тоді у відомстві пояснили відмову невідповідністю змісту фільму символіці пам’ятки. У соцмережах з’явилися дописи з гаслами «Ні — Лантімосу, так — Adidas», що свідчать про глибокий поділ у суспільстві між захистом культурних цінностей і комерційною свободою.

Відео: Greek Reporter

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