На Київщині водій легковика не встиг загальмувати і врізався в електроопору

В результаті ДТП водій загинув.

Фото: pol.kyivregion

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У селі Дибинці Богуславської громади, що на Обухівщині, сталася смертельна аварія — загинув 37-річний водій.

Як повідомили у поліції Київської області, чоловік за кермом автомобіля Renault не впорався з керуванням, зіткнувся з електроопорою, після чого авто перекинулося. Від отриманих травм водій загинув на місці.

Наразі слідчі Обухівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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