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На Киевщине водитель легковушки не успел затормозить и врезался в электроопору

07:18, 19 мая 2025
В результате ДТП водитель погиб.
На Киевщине водитель легковушки не успел затормозить и врезался в электроопору
Фото: pol.kyivregion
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В селе Дыбинцы Богуславской общины, что на Обуховщине, произошла смертельная авария - погиб 37-летний водитель.

Как сообщили в полиции Киевской области, мужчина за рулем автомобиля Renault не справился с управлением, столкнулся с электроопорой, после чего авто перевернулось. От полученных травм водитель погиб на месте.

Сейчас следователи Обуховского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил дорожного движения, что привело к гибели человека.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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полиция ДТП Киевская область

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