Вчені виростили з людських клітин міні-мозок і змусили його керувати роботом — відео

Міні-мозок цереброїд підключили до біоцифрового чипа.

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Вченим вдалося виростити з людських стовбурових клітин міні-мозок (цереброїд) і змусити його керувати роботом. Про це повідомляє видання Nature Biotechnology.

Нейробіологи та біоінженери використали для вирощування цереброїда індуковані плюрипотентні стовбурові клітини. Після цього мозок підключили до біоцифрового кремнієвого чипа, який здатен зчитувати нейронні імпульси й перетворювати їх на цифрові сигнали.

Створивши структуру, що імітує окремі ділянки кори головного мозку, вчені навчили її реагувати на світлові сигнали, коригувати рухи робота-маніпулятора, демонструвати подібність до короткочасної памʼяті.

Дослідники вважають, що в майбутньому це дозволить, наприклад, тестувати на живій людській тканині ліки від хвороби Альцгеймера або Паркінсона, а також створити технологію, здатну керувати протезами силою думки. Крім того, цереброїди можуть стати основою для систем штучного інтелекту нового покоління.

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