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Податкова взялася за онлайн-продавців – 11 тисяч українців ризикують штрафами до 85 тисяч

22:18, 5 травня 2025
Податкова відслідкувала 1,4 мільйона онлайн-транзакцій за березень.
Податкова взялася за онлайн-продавців – 11 тисяч українців ризикують штрафами до 85 тисяч
Фото: odessa.online
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З початку березня 2025 року Державна податкова служба України активізувала моніторинг грошових переказів на банківські рахунки громадян, які здійснюють онлайн-продажі товарів. За перші 20 днів місяця виявлено 1,4 мільйона транзакцій на суму 1,6 мільярда гривень, повідомляє Опендатабот.

Понад 11 тисяч осіб отримали більше 50 переказів протягом цього року. У середньому на одну людину припадало 127 операцій, а в окремих випадках — кілька сотень. Середній розмір одного переказу становив 1142 гривні.

Контроль проводиться завдяки новому інструменту — Системі обліку даних РРО, яка дозволяє автоматично виявляти фізичних осіб або підприємців, що регулярно отримують кошти, але не зареєстровані як ФОПи або не використовують касову техніку.

Наразі про притягнення порушників до відповідальності не повідомляється, однак штрафи за тіньову підприємницьку діяльність можуть сягати від 17 000 до 85 000 грн, із конфіскацією майна. Крім того, передбачено до 200% штрафу від вартості проданих товарів чи наданих послуг без реєстрації в системі РРО.

Моніторинг охоплює насамперед регулярних продавців у соцмережах і на маркетплейсах. Разові продажі особистих речей через платформи на кшталт OLX податкова не враховує.

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