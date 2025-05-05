Налоговая взялась за онлайн-продавцов – 11 тысяч украинцев рискуют штрафами до 85 тысяч

Налоговая отследила 1,4 миллиона онлайн-транзакций за март.

Фото: odessa.online

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С начала марта 2025 года Государственная налоговая служба Украины активизировала мониторинг денежных переводов на банковские счета граждан, осуществляющих онлайн-продажи товаров. За первые 20 дней месяца выявлено 1,4 миллиона транзакций на сумму 1,6 миллиарда гривен, сообщает Опендатабот.

Более 11 тысяч человек получили более 50 переводов в течение этого года. В среднем на одного человека приходилось 127 операций, а в отдельных случаях - несколько сотен. Средний размер одного перевода составлял 1142 гривны.

Контроль проводится благодаря новому инструменту - Системе учета данных РРО, которая позволяет автоматически выявлять физических лиц или предпринимателей, которые регулярно получают средства, но не зарегистрированы как ФЛП или не используют кассовую технику.

Сейчас о привлечении нарушителей к ответственности не сообщается, однако штрафы за теневую предпринимательскую деятельность могут достигать от 17 000 до 85 000 грн, с конфискацией имущества. Кроме того, предусмотрено до 200% штрафа от стоимости проданных товаров или оказанных услуг без регистрации в системе РРО.

Мониторинг охватывает прежде всего регулярных продавцов в соцсетях и на маркетплейсах. Разовые продажи личных вещей через платформы вроде OLX налоговая не учитывает.

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