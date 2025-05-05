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На Полтавщине в результате ДТП погибли полицейский и военный ТЦК

16:27, 5 мая 2025
Оба погибших на момент ДТП выполняли служебные обязанности.
На Полтавщине в результате ДТП погибли полицейский и военный ТЦК
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На трассе Кременчуг - Полтава в пятницу, 2 мая, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли полицейский Анатолий Ильяшенко и военнослужащий Виктор Боровко. О трагедии сообщили патрульная полиция Полтавской области и Полтавский областной ТЦК.

По данным полиции, Анатолий Ильяшенко с марта 2024 года служил в рядах правоохранителей, добросовестно защищая безопасность граждан. Коллеги вспоминают его как искреннего, доброго и преданного человека, всегда готового прийти на помощь. У погибшего остались родители.

Сержант Виктор Боровко, по информации областного ТЦК, родился в селе Горбановка на Полтавщине. После срочной службы в полку специального назначения Президента Украины, он в 2015 году подписал контракт с ВСУ и воевал в составе 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады на востоке Украины в зоне АТО.

В мирное время Боровко активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи - основал клуб «ШТУРМ - 2» и был одним из организаторов лагеря «Диброва».

С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году он вернулся в ряды армии, участвовал в боях за Авдеевку, Каменку и Верхнеторецкое. После тяжелой контузии был переведен в Полтавский районный ТЦК, где продолжал службу.

2 мая 2025 сержант Боровко погиб во время выполнения служебных задач в результате ДТП.

Обстоятельства аварии выясняются.

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полиция ДТП военные Полтава ТЦК

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