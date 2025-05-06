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В Украине утвержден обновленный механизм использования смарт-тахографов

08:30, 6 мая 2025
Украина имплементирует регламенты Евросоюза по использованию тахографов.
В Украине утвержден обновленный механизм использования смарт-тахографов
Фото: logist.today
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Министерство развития общин и территорий утвердило обновленный механизм использования смарт-тахографов в Украине. Приказ №532 уже зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины.

Тахограф — это специальное устройство, позволяющее контролировать скорость движения транспорта, а также время отдыха водителя грузовика или автобуса.

«В первую очередь мы имплементируем соответствующие регламенты Евросоюза по использованию тахографов. Ранее Украина не могла полноценно использовать смарт-тахографы, то есть наши компании покупали новые грузовики, но обслуживать тахографы на них в Украине было невозможно. Именно поэтому мы договорились с европейскими партнерами, чтобы в рамках Соглашения о автомобильных перевозках с ЕС Украина получила доступ к использованию смарт-тахографов. Теперь же мы разработали соответствующую нормативную базу для выдачи, использования и поверки этих карт в Украине», — подчеркнул заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

В частности, приказом утверждены описание и образцы карт для смарт-тахографов.

Кроме того, введена возможность подачи заявлений в онлайн-формате в орган выдачи для получения соответствующих карт тахографов. Ранее такие заявления можно было подавать только лично или по почте, что усложняло процесс как для заказчиков, так и для центра выдачи.

Также урегулировано установление и техническое обслуживание пунктов сервиса смарт-тахографов.

Кроме того, отменяется необходимость иметь на борту транспортного средства протокол адаптации тахографа. Это упрощает работу перевозчиков и водителей.

Получить карту тахографа могут водители категории B, которые по законодательству имеют право управлять грузовиками.

Также приказ приводит порядок рассмотрения заявлений от субъектов хозяйствования, осуществляющих установку и техническое обслуживание тахографов, в соответствие с Законом «Об административной процедуре».

Приказ вступает в силу с 27 мая.

Карты для смарт-тахографов станут доступными для заказа после завершения технических процедур европейскими партнерами. Об этом Министерство сообщит дополнительно.

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