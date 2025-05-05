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В Индии более 100 детей отравились школьным обедом — в еде обнаружили останки змеи

21:33, 5 мая 2025
Повар вынул мертвую змею, случайно попавшую в пищу, и все равно подал ее детям.
В Индии более 100 детей отравились школьным обедом — в еде обнаружили останки змеи
Фото: exambangla.com
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В Индии более 100 детей заболели после того, как съели школьный обед с мертвой змей. Блюдо подали в рамках государственной программы бесплатного питания. Об этом сообщает Independent со ссылкой на заявление Национальной комиссии по правам человека Индии (NHRC).

Инцидент произошл 24 апреля в деревне Мокама, недалеко от города Патна, в штате Бихар.

По предварительной информации, обед для примерно 500 учеников приготовил школьный повар. Предположительно, он вынул мертвую змею, случайно попавшую в еду, и вс равно подал блюдо детям.

После употребления пищи более сотни детей пожаловались на головокружение и рвоту. Родители в панике везли их в больницы. Возмущнные местные жители устроили акцию протеста, перекрыв национальную трассу, и требуют наказания для школьной администрации.

Национальная комиссия по правам человека начала расследование и обратилась к главному администратору штата и местной полиции с требованием предоставить полный отчт в течение двух недель.

«Комиссия считает, что если информация подтвердится, речь идт о серьзном нарушении прав детей», — заявили в NHRC.

Школьное питание, в рамках которого произошл инцидент, является крупнейшей в мире программой бесплатного обеспечения школьников едой. Ежегодно она охватывает около 100 миллионов детей.

Это не первый случай пищевого отравления в школах штата Бихар. В 2013 году 23 ребнка погибли после того, как в школьный обед попал токсичный пестицид. Тогда трагедия вызвала массовые протесты и поджоги.

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