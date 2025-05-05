В Індії понад 100 дітей отруїлися шкільним обідом — у їжі знайшли рештки змії

Кухар вийняв мертву змію, що випадково потрапила в їжу, і все одно подав її дітям.

Фото: exambangla.com

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В Індії понад 100 дітей захворіли після того, як з’їли шкільний обід з мертвою змією. Страву подали в межах державної програми безкоштовного харчування. Про це повідомляє Independent з посиланням на заяву Національної комісії з прав людини Індії (NHRC).

Інцидент стався 24 квітня в селі Мокама поблизу міста Патна, у штаті Біхар.

За попередніми даними, обід, яким пригощали близько 500 учнів, приготував кухар шкільної їдальні. Він нібито вийняв мертву змію, що випадково потрапила в їжу, і все одно подав її дітям.

Після вживання страви понад сотня дітей поскаржилися на запаморочення та блювання. Батьки в паніці доставляли їх до лікарень. Обурені мешканці влаштували акцію протесту, перекривши національну трасу, і вимагають відповідальності з боку шкільної адміністрації.

Національна комісія з прав людини розпочала розслідування та звернулася до головного адміністратора штату й місцевої поліції з вимогою надати повний звіт протягом двох тижнів.

«Комісія вважає, що якщо повідомлене підтвердиться, йдеться про серйозне порушення прав дітей», — заявили в NHRC.

Шкільне харчування, в рамках якого стався інцидент, є найбільшою у світі програмою безкоштовного забезпечення їжею в школах. Щорічно вона охоплює приблизно 100 мільйонів дітей.

Це не перший випадок харчового отруєння в школах штату Біхар. У 2013 році 23 дитини загинули після того, як в обід потрапив токсичний пестицид. Ця трагедія тоді викликала масові протести та підпали.

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