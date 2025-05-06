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В Україні затверджено оновлений механізм використання смарт-тахографів

08:30, 6 травня 2025
Україна імплементує регламенти Євросоюзу з використання тахографів.
В Україні затверджено оновлений механізм використання смарт-тахографів
Фото: logist.today
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Міністерство розвитку громад та територій затвердило оновлений механізм використання смарт-тахографів в Україні. Наказ № 532 вже зареєстрований в Міністерстві юстиції України.

Тахограф – спеціальний пристрій, що дозволяє контролювати швидкість руху транспорту, а також час відпочинку водія вантажівки або автобуса.

«У першу чергу ми імплементуємо відповідні регламенти Євросоюзу з використання тахографів. Раніше Україна не могла повноцінно використовувати смарт-тахографи, тобто наші компанії купували нові вантажівки, але обслуговувати тахографи на них в Україні не могли. Саме тому ми домовились з європейськими партнерами, щоб у рамках Угоди про автомобільні перевезення з ЄС Україна мала доступ до використання смарт-тахографів. Тепер же ми напрацювали відповідну нормативну базу з видачі, використання та повірки цих карток в Україні», – наголосив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Зокрема, наказом затверджено опис та зразки карток для смарт-тахографів.

Окрім цього, запроваджено можливість подачі заяв у форматі онлайн до органу видачі для отримання відповідних карток тахографів. Раніше подавати такі заяви можна були лише особисто чи поштою, що ускладнювало процес як для замовників, так і для центру видачі.

Також врегульовано встановлення та технічне обслуговування пунктів сервісу смарт-тахографів.

Окрім цього, скасовується необхідність мати на борту транспорту протокол адаптації тахографа. Це спрощує роботу перевізників та водіїв.

Отримати карту тахографа можуть отримати водії категорії В, які мають право, відповідно до законодавства, кермувати вантажівками.

Також наказ приводить порядок розгляду заяв від суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування тахографів, до Закону «Про адміністративну процедуру».

Наказ набуде чинності з 27 травня.

Доступними до замовлення картки до смарт-тахографів стануть після завершення технічних процедур європейськими партнерами. Про це Міністерство додатково проінформує.

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