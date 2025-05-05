На Полтавщині внаслідок ДТП загинули поліцейський та військовий ТЦК

Обидва загиблі на момент ДТП виконували службові обов’язки.

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На трасі Кременчук — Полтава у п’ятницю, 2 травня, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули поліцейський Анатолій Ілляшенко та військовослужбовець Віктор Боровко. Про трагедію повідомили патрульна поліція Полтавської області та Полтавський обласний ТЦК.

За даними поліції, Анатолій Ілляшенко з березня 2024 року служив у лавах правоохоронців, сумлінно захищаючи безпеку громадян. Колеги згадують його як щиру, добру та віддану людину, завжди готову прийти на допомогу. У загиблого залишилися батьки.

Сержант Віктор Боровко, за інформацією обласного ТЦК, народився у селі Горбанівка на Полтавщині. Після строкової служби у полку спеціального призначення Президента України, він у 2015 році підписав контракт із ЗСУ та воював у складі 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади на сході України в зоні АТО.

У мирний час Боровко активно займався військово-патріотичним вихованням молоді — заснував клуб «ШТУРМ – 2» та був одним з організаторів табору «Діброва».

З початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він повернувся до лав армії, брав участь у боях за Авдіївку, Кам’янку та Верхньоторецьке. Після важкої контузії був переведений до Полтавського районного ТЦК, де продовжував службу.

2 травня 2025 року сержант Боровко загинув під час виконання службових завдань внаслідок ДТП.

Обставини аварії з’ясовуються.

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