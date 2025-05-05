Практика судів
  1. У світі

147 кг кокаїну в бананах – у Норвегії викрили найбільшу за два роки партію наркотиків

22:00, 5 травня 2025
У Норвегії знайшли кокаїн із Південної Америки на 14 млн євро.
147 кг кокаїну в бананах – у Норвегії викрили найбільшу за два роки партію наркотиків
Фото: NRK
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Норвезька поліція перехопила рекордну за останні два роки партію кокаїну – 147 кілограмів наркотиків знайшли серед бананів у ящиках одного з найбільших дистриб’юторів країни. Про це повідомляє державна телерадіокомпанія NRK.

Про інцидент стало відомо лише через місяць після виявлення, адже правоохоронці спершу проводили закриті етапи розслідування. Ще на початку квітня працівники компанії Bama – найбільшого постачальника фруктів і овочів до торговельних мереж Норвегії – помітили підозрілі пакунки серед бананів і звернулися до поліції.

У дев’яти ящиках замість фруктів були заховані пакети з кокаїном – приблизно 600 тисяч доз. Загальна вартість вилученого на чорному ринку може сягати 14,5 мільйона євро.

Розслідування показало, що наркотики прибули до Європи морем із Південної Америки, через порт Антверпена у Нідерландах, а далі були перевезені вантажівкою до Норвегії. Слідство з’ясовує, чи зловмисники не встигли вилучити вантаж у Європі, чи планували зробити це вже на складі норвезької компанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США контрабанда Норвегія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зниження мобілізаційного віку до 18 років не розглядається – радник Президента Зеленського

Литвин відповів коротко: «Не розглядають».

Американський дім у Києві, який призупиняв роботу в лютому, відновив діяльність

Американський дім адмініструється IREX, яка отримувала кошти від Державного департаменту США та USAID.

В США виникла криза між виконавчою владою та суддями, які почали прямо вказувати юристам Мін’юсту на «неякісну роботу»

Судді, включно з призначеними самим Трампом, критикують заяви та поведінку посадовців адміністрації, звинувачуючи їх у невиконанні судових наказів, поданні слабких доказів, неадекватних відповідях на запитання та навіть у поведінці, порівнянній із примхами малюків.

Спеціалізація кандидатів на посади суддів загальних апеляційних судів при наданні рекомендації враховуватися не буде — ВККС

І криміналісти, і цивілісти будуть в однаковому становищі, однак криміналістів значно більше.

Олександр Мережко пояснив, чи потрібна ратифікація технічних угод, де будуть всі деталі реалізації угоди про надра

Хоча закон про міжнародні договори України і визначає, що договори про використання території та природних ресурсів України укладаються від імені України, а не уряду, голова комітету Олександр Мережко вважає, що тут цілком можна укласти міжурядовий договір, оскільки це відноситься до категорії загальноекономічних питань.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Проскурняк
    Олег Проскурняк
    голова Господарського суду Чернівецької області
  • Ольга Черниш
    Ольга Черниш
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду