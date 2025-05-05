147 кг кокаїну в бананах – у Норвегії викрили найбільшу за два роки партію наркотиків

У Норвегії знайшли кокаїн із Південної Америки на 14 млн євро.

Фото: NRK

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Норвезька поліція перехопила рекордну за останні два роки партію кокаїну – 147 кілограмів наркотиків знайшли серед бананів у ящиках одного з найбільших дистриб’юторів країни. Про це повідомляє державна телерадіокомпанія NRK.

Про інцидент стало відомо лише через місяць після виявлення, адже правоохоронці спершу проводили закриті етапи розслідування. Ще на початку квітня працівники компанії Bama – найбільшого постачальника фруктів і овочів до торговельних мереж Норвегії – помітили підозрілі пакунки серед бананів і звернулися до поліції.

У дев’яти ящиках замість фруктів були заховані пакети з кокаїном – приблизно 600 тисяч доз. Загальна вартість вилученого на чорному ринку може сягати 14,5 мільйона євро.

Розслідування показало, що наркотики прибули до Європи морем із Південної Америки, через порт Антверпена у Нідерландах, а далі були перевезені вантажівкою до Норвегії. Слідство з’ясовує, чи зловмисники не встигли вилучити вантаж у Європі, чи планували зробити це вже на складі норвезької компанії.

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