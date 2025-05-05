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147 кг кокаина в бананах – в Норвегии разоблачили крупнейшую за два года партию наркотиков

22:00, 5 мая 2025
В Норвегии нашли кокаин из Южной Америки на 14 млн евро.
147 кг кокаина в бананах – в Норвегии разоблачили крупнейшую за два года партию наркотиков
Фото: NRK
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Норвежская полиция перехватила рекордную за последние два года партию кокаина - 147 килограммов наркотиков нашли среди бананов в ящиках одного из крупнейших дистрибьюторов страны. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания NRK.

Об инциденте стало известно лишь через месяц после обнаружения, ведь правоохранители сначала проводили закрытые этапы расследования. Еще в начале апреля работники компании Bama - крупнейшего поставщика фруктов и овощей в торговые сети Норвегии - заметили подозрительные пакеты среди бананов и обратились в полицию.

В девяти ящиках вместо фруктов были спрятаны пакеты с кокаином - примерно 600 тысяч доз. Общая стоимость изъятого на черном рынке может достигать 14,5 миллиона евро.

Расследование показало, что наркотики прибыли в Европу морем из Южной Америки, через порт Антверпена в Нидерландах, а дальше были перевезены грузовиком в Норвегию. Следствие выясняет, злоумышленники не успели изъять груз в Европе, или планировали сделать это уже на складе норвежской компании.

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США контрабанда Норвегия

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