На Львівщині судитимуть шістьох крадіїв пального з військової частини

ДБР викрило масштабну схему розкрадання пального з військової частини на понад 920 тисяч гривень.

Фото: ДБР

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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі щодо розкрадання великої кількості пального з однієї з військових частин у Львівській області. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Про це повідомили в ДБР.

Слідчі з’ясували, що організатором злочинної схеми був виконувач обов’язків начальника складу паливно-мастильних матеріалів. До протиправної діяльності він залучив ще п’ятьох осіб: начальника сховища пального, двох солдатів, місцевого мешканця, який збував викрадене, та ще одного військовослужбовця, відповідального за транспортування.

Схема діяла з квітня по грудень 2024 року. За вказівкою організатора, солдати зливали паливо в окремі ємності, які потім вивозили до приватного будинку. Там пальне реалізовував цивільний спільник, а прибуток ділили між усіма учасниками.

Щомісяця з частини незаконно вивозили не менше 20 тонн пального, а загальна сума збитків становить понад 920 тисяч гривень, з яких понад 656 тисяч уже відшкодовано.

Усі шість осіб обвинувачуються у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану (ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України). Їм загрожує від 10 до 15 років ув’язнення.

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