На Львовщине будут судить шестерых воров топлива из воинской части

ГБР разоблачило масштабную схему хищения топлива из воинской части на более 920 тысяч гривен.

Фото: ГБР

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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу о хищении большого количества топлива из одной из воинских частей во Львовской области. Обвинительный акт уже направлен в суд. Об этом сообщили в ГБР.

Следователи выяснили, что организатором преступной схемы был исполняющий обязанности начальника склада горюче-смазочных материалов. К противоправной деятельности он привлек еще пять человек: начальника хранилища горючего, двух солдат, местного жителя, который сбывал похищенное, и еще одного военнослужащего, ответственного за транспортировку.

Схема действовала с апреля по декабрь 2024 года. По указанию организатора, солдаты сливали топливо в отдельные емкости, которые затем вывозили в частный дом. Там топливо реализовывал гражданский сообщник, а прибыль делили между всеми участниками.

Ежемесячно из части незаконно вывозили не менее 20 тонн горючего, а общая сумма ущерба составляет более 920 тысяч гривен, из которых более 656 тысяч уже возмещено.

Все шесть человек обвиняются в хищении военного имущества, совершенном организованной группой в условиях военного положения (ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 УК Украины). Им грозит от 10 до 15 лет заключения.

Фото: ГБР

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