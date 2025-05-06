12 000 долларов за незаконное пересечение границы через реку — раскрыли схему

Подозреваемого задержали во время перевозки «клиента» на автомобиле в ранее обговоренном направлении.

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Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении 49-летнему жителю Ивано-Франковской области. Ему инкриминируется организация и содействие в незаконной переправке лица через государственную границу Украины.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в феврале этого года подозреваемый пообещал организовать незаконное пересечение госграницы мужчиной призывного возраста.

В телефонном разговоре с «клиентом» мужчина сообщил детали плана. Схема предусматривала, что в назначенный день военнообязанный будет сопровожден из Львова в Ивано-Франковск и размещен в гостинице, где он должен был передать «оплату». Далее «свои» люди займутся его непосредственной переправкой через границу — вне пунктов пропуска, вплавь через реку. Он подчеркнул необходимость удобно одеться и герметично упаковать документы.

Такие услуги он оценил в 12 000 долларов США.

Подозреваемого задержали во время перевозки «клиента» на автомобиле в ранее обговоренном направлении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

В настоящее время продолжаются следственные действия и устанавливаются все причастные лица.

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