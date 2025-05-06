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12 000 доларів за незаконний перетин кордону через річку — викрили схему

10:01, 6 травня 2025
Підозрюваного затримали під час перевезення «клієнта» на автомобілі у обговореному раніше напрямку.
12 000 доларів за незаконний перетин кордону через річку — викрили схему
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На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру 49-річному мешканцю Івано-Франківщини. Йому інкримінують організацію та сприяння у незаконному переправленні особи через державний кордон України.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у лютому цього року підозрюваний пообіцяв організувати незаконний перетин держкордону чоловіком мобілізаційного віку.

У телефонній розмові з «клієнтом» чоловік повідомив деталі плану. Схема передбачала, що у визначений день військовозобов’язаного супроводять зі Львова у Івано-Франківськ та поселять в готель, де він має передати «плату». В подальшому «свої» люди займуться його безпосереднім переправленням  через кордон – поза пунктами пропуску, шляхом перепливання річки. Наголосив про необхідність зручно одягнутись та герметично запакувати документи.

Такі послуги він оцінив у 12 000 доларів США.

Підозрюваного затримали під час перевезення «клієнта» на автомобілі у обговореному раніше напрямку. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі причетні особи.

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