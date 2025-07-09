ЄСПЛ: Швейцарія не порушила прав жінки з рідкісним захворюванням, відмовивши у компенсації дороговартісного лікування

Рішення ЄСПЛ підтвердило, що держави мають право самостійно визначати умови відшкодування дорогого медичного лікування.

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Європейський суд з прав людини постановив, що влада Швейцарії не порушила права жінки з рідкісною хворобою, коли відмовила їй у відшкодуванні вартості дорогого препарату Spinraza. Суд визнав, що національні органи діяли в межах своєї дискреції, а рішення було обґрунтованим і не суперечило праву на повагу до приватного життя. Про це повідомляє Courthouse News.

Хто подав позов?

Позов подала громадянка Швейцарії B.R., яка народилася у 1988 році і з дитинства хворіє на спінальну м’язову атрофію другого типу. Хвороба призвела до повного паралічу кінцівок — жінка пересувається на інвалідному візку, живиться через зонд та постійно підключена до вентиляції легень. Попри це, вона здобула ступінь магістра, працює науковою асистенткою в Цюрихському університеті та навчається в аспірантурі.

У 2017 році B.R. звернулась за компенсацією вартості препарату Spinraza, який того року був схвалений для лікування її захворювання. Однак препарат ще не входив до офіційного переліку ліків, що покриваються обов’язковим медичним страхуванням у Швейцарії. Страхова компанія Visana відмовила у покритті, пославшись на відсутність переконливих доказів ефективності препарату саме для дорослих пацієнтів з такою формою хвороби.

Що вирішили суди в Швейцарії?

Швейцарські суди підтримали рішення страховика, зазначивши, що індивідуальні випадки покращення не замінюють необхідність науково доведеного загального ефекту. Навіть після подання нових висновків експертів і наукових публікацій у 2020 році, що засвідчували покращення моторики у деяких дорослих пацієнтів, суди залишилися на своїх позиціях: для компенсації потрібні не лише позитивні результати в окремих випадках, а й наявність широкого наукового консенсусу.

Позиція ЄСПЛ

ЄСПЛ погодився з національними судами і зазначив, що:

Швейцарська система медичного страхування дозволяє компенсувати дорогі препарати лише у виняткових випадках і лише за наявності вагомих наукових доказів та чіткої користі для пацієнта.

У випадку B.R. ці умови не були дотримані, зважаючи на її вік і тяжкість стану.

Рішення швейцарських органів було прозорим, обґрунтованим і не суперечило європейській Конвенції з прав людини.

Суд визнав, що препарат дійсно допомагає забезпечити більш гідні умови життя для пацієнтки, однак це саме по собі не зобов'язує державу відшкодовувати його вартість без належного наукового підґрунтя.

Аргументи критиків

Хоча рішення було одностайним, окремі судді висловили окрему думку, критикуючи більшість за надмірну формальність. На їхню думку, швейцарські органи надто зосередилися на абстрактних наукових критеріях і недостатньо врахували реальні покращення, які Spinraza принесла пацієнтці.

Алісія Елі Ямін, викладачка Гарвардського університету та експертка з глобальної охорони здоров’я, поставила під сумнів, наскільки справедливо Швейцарія визначає пріоритети в охороні здоров’я. Вона зауважила, що суд не оцінив, як саме застосовувалися критерії ефективності й потреб найвразливіших пацієнтів.

Що це означає?

Рішення ЄСПЛ ще раз підтвердило обережну позицію суду щодо втручання у справи національних систем охорони здоров’я. За словами професора права з UCL Колма О'Кіннейда, суд знову продемонстрував, що держави мають широку свободу у розподілі ресурсів у сфері охорони здоров’я, навіть якщо це призводить до відмов у дорогих, але життєво важливих ліках.

Жодних компенсацій жінці не присуджено. Таким чином, судове протистояння, яке тривало багато років, завершилось на користь державної позиції Швейцарії.

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