ДБР розпочало розслідування щодо можливих зловживань працівників Бюро

Відомості внесені до ЄРДР за двома статтями ККУ.

Державне бюро розслідувань розпочало перевірку інформації, оприлюдненої у ЗМІ після спецоперації НАБУ та САП. Про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки заявив керівник Управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток.

Як повідомив посадовець, за ініціативи Директора ДБР 14 листопада Головне слідче управління Бюро внесло до ЄРДР відомості щодо можливих злочинів, передбачених:

ч. 3 ст. 368 КК України — отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов’язане з вимаганням;

— отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов’язане з вимаганням; ч. 3 ст. 365 КК України — перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем, що спричинило тяжкі наслідки.

ДБР вже направило запити до НАБУ щодо отримання дозволів на проведення необхідних слідчих дій.

Що саме перевіряють слідчі

За словами Чобітка, перевіряється інформація, оприлюднена медіа, зокрема щодо:

можливого отримання неправомірної вигоди окремими працівниками ДБР за доступ до даних про перебіг та перспективи розслідувань;

можливого тиску на окремих посадовців;

можливого проведення обшуків «на замовлення».

Також слідчі аналізують інші можливі факти перевищення службових повноважень.

«Сплановано певні слідчі дії, є певні напрямки, за якими ми будемо працювати. Надалі будемо звітувати ТСК з цього приводу», — зазначив Чобіток.

