ГБР начало расследование по возможным злоупотреблениям сотрудников Бюро

14:36, 17 ноября 2025
Сведения внесены в ЕРДР по двум статьям УКУ.
ГБР начало расследование по возможным злоупотреблениям сотрудников Бюро
Государственное бюро расследований начало проверку информации, опубликованной в СМИ после спецоперации НАБУ и САП. Об этом во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам экономической безопасности заявил руководитель Управления внутреннего контроля ГБР Богдан Чобиток.

Как сообщил чиновник, по инициативе Директора ГБР 14 ноября Главное следственное управление Бюро внесло в ЕРДР сведения о возможных преступлениях, предусмотренных:

  • ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, либо связанное с вымогательством;
  • ч. 3 ст. 365 УК Украины — превышение власти или служебных полномочий правоохранителем, повлекшее тяжкие последствия.

ГБР уже направило запросы в НАБУ относительно получения разрешений на проведение необходимых следственных действий.

Что именно проверяют следователи

По словам Чобитка, проверяется информация, опубликованная в медиа, в частности относительно:

  • возможного получения неправомерной выгоды отдельными сотрудниками ГБР за доступ к данным о ходе и перспективах расследований;
  • возможного давления на отдельных должностных лиц;
  • возможного проведения обысков «по заказу».

Также следователи анализируют другие возможные факты превышения служебных полномочий.

«Спланированы определенные следственные действия, есть отдельные направления, по которым мы будем работать. В дальнейшем мы будем отчитываться перед ВСК по этому поводу», — отметил Чобиток.

