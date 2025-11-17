  1. Судова практика
На Волині суд оштрафував матір, син якої не ходив в ліцей 24 дні

14:41, 17 листопада 2025
Місцева жителька не забезпечила синові належних умов для навчання, через що суд визнав її винною та призначив штраф.
На Волині суд притягнув матір до адміністративної відповідальності та оштрафував за те, що дитина не відвідувала ліцей протягом 24 навчальних днів. Постанову в справі №168/104/25 ухвалив Старовижівський районний суд Волинської області.

У матеріалах справи вказується, що жінка не забезпечила синові належних умов для проживання, навчання та розвитку. Унаслідок цього хлопець не відвідував заняття у Старовижівському ПТЛ №26 з 12 листопада 2024 року, пропустивши 24 навчальні дні.

Суд зазначив, що обвинувачена була повідомлена про дату та час розгляду справи, однак до суду не з’явилась і причин неявки не надала.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.184 КУпАП та наклав на неї стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Відповідно до частини 1 статті 307, частини 2 статті 308 КУпАП у разі несплати штрафу пізніш як через 15 днів з дня вручення постанови, а в разі оскарження такої постанови - пізніш як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення, при здійсненні примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення стягується подвійний розмір штрафу 1700 гривень.

Також суд постановив стягнути з жінки в дохід держави судовий збір в розмірі 605 гривень.

Контекст і позиції

Позиція суду: пропуски навчання є наслідком невиконання матір’ю базових обов’язків щодо дитини.

Позиція ЄСПЛ (застосована судом): сторони мають відповідально стежити за перебігом судових проваджень («Пономарьов проти України», 2008 р.).

Юридична рамка: ст.184 КУпАП передбачає відповідальність за ухилення батьків від забезпечення умов виховання та навчання дитини.

