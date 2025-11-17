  1. Судебная практика
На Волыни суд оштрафовал мать, сын которой не ходил в лицей 24 дня

14:41, 17 ноября 2025
Местная жительница не обеспечила сыну надлежащих условий для обучения, из-за чего суд признал ее виновной и назначил штраф.
На Волыни суд оштрафовал мать, сын которой не ходил в лицей 24 дня
На Волыни суд привлек мать к административной ответственности и оштрафовал за то, что ребенок не посещал лицей в течение 24 учебных дней. Постановление по делу №168/104/25 принял Старовыжевский районный суд Волынской области.

В материалах дела указывается, что женщина не обеспечила сыну надлежащих условий для проживания, обучения и развития. Вследствие этого парень не посещал занятия в Старовыжевском ПТЛ №26 с 12 ноября 2024 года, пропустив 24 учебных дня.

Суд отметил, что обвиняемая была уведомлена о дате и времени рассмотрения дела, однако в суд не явилась и причин неявки не предоставила.

Проанализировав материалы дела, суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.184 КУоАП, и наложил на нее взыскание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

В соответствии с частью 1 статьи 307, частью 2 статьи 308 КУоАП в случае неуплаты штрафа позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления, а в случае обжалования такого постановления — позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения, при осуществлении принудительного исполнения постановления о взыскании штрафа за совершение административного правонарушения взыскивается двойной размер штрафа 1700 гривен.

Также суд постановил взыскать с женщины в доход государства судебный сбор в размере 605 гривен.

Контекст и позиции

Позиция суда: пропуски обучения являются следствием невыполнения матерью базовых обязанностей по отношению к ребенку.

Позиция ЕСПЧ (примененная судом): стороны должны ответственно следить за ходом судебных производств («Пономарев против Украины», 2008 г.).

Юридическая рамка: ст.184 КУоАП предусматривает ответственность за уклонение родителей от обеспечения условий воспитания и обучения ребенка.

