Як отримати послуги сервісних центрів МВС з відмовою від ідентифікаційного коду — порядок звернення

У Головному сервісному центрі МВС пояснили, що громадяни, які свідомо відмовилися від ідентифікаційного коду платника податків, можуть отримувати послуги сервісних центрів за наявності відповідної відмітки в паспорті або офіційного підтвердження відмови.

У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що до їхніх підрозділів часто звертаються громадяни, які не мають присвоєного ідентифікаційного коду платника податків (РНОКПП), оскільки свідомо відмовилися від його отримання — найчастіше з міркувань віри. Через це люди нерідко запитують, чи можуть вони все ж отримати необхідні послуги.

Зазначається, що відповідно до підпункту 15 пункту 7 статті 21 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», у паспорті громадян, які відмовилися від отримання РНОКПП, робиться відмітка «відмова» або додається відповідне повідомлення про відмову від прийняття РНОКПП.

Якщо громадянин має паспорт старого зразка (у формі книжечки), відповідна відмітка «відмова» проставляється на одній із сторінок документа.

У разі, якщо особа є власником ID-картки, у графі РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків) код не зазначається, а позначка «відмова» міститься у витягу, який надається разом із документом.

У таких випадках відсутність РНОКПП не є перешкодою для отримання послуг у сервісних центрах МВС. Якщо громадянин має офіційне повідомлення про відмову, він може звернутися до сервісного центру МВС особисто, пред’явивши паспорт із відповідною відміткою.

Як отримати послугу

Якщо громадянин може підтвердити свою особу в електронному вигляді (наприклад, за допомогою електронного підпису, ID-картки чи застосунку «Дія»), він може записатися онлайн через електронні сервіси МВС.

Якщо електронна ідентифікація неможлива, запис здійснюється безпосередньо у сервісному центрі МВС через адміністратора, що постійно чергує за інформаційною стійкою.

Під час першого звернення до сервісного центру МВС без РНОКПП час надання послуги може бути трохи довшим, ніж зазвичай, зазначили у сервісному центрі.

Також громадянам пояснили:

відсутність РНОКПП не обмежує право громадянина отримувати послуги в сервісних центрах МВС.

під час кожного наступного звернення громадянин, який офіційно відмовився від РНОКПП, також може звертатися особисто через адміністратора, пред’явивши паспорт із відповідною відміткою про відмову.

Отже, відсутність РНОКПП – не перешкода для отримання послуг у сервісних центрах МВС.

