Как получить услуги сервисных центров МВД с отказом от идентификационного кода – порядок обращения

В Главном сервисном центре МВД объяснили, что граждане, сознательно отказавшиеся от идентификационного кода налогоплательщика, могут получать услуги сервисных центров при наличии соответствующей отметки в паспорте или официального подтверждения отказа.

В Главном сервисном центре МВД сообщили, что в их подразделения часто обращаются граждане, которые не имеют присвоенного идентификационного кода плательщика налогов (РНОКПП), поскольку сознательно отказались от его получения — чаще всего по соображениям веры. Из-за этого люди нередко спрашивают, могут ли они всё же получить необходимые услуги.

Отмечается, что в соответствии с подпунктом 15 пункта 7 статьи 21 Закона Украины «Об Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или её специальный статус», в паспорте граждан, которые отказались от получения РНОКПП, ставится отметка «отказ» или добавляется соответствующее уведомление об отказе от принятия РНОКПП.

Если гражданин имеет паспорт старого образца (в форме книжечки), соответствующая отметка «отказ» проставляется на одной из страниц документа.

В случае, если лицо является владельцем ID-карты, в графе РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов) код не указывается, а отметка «отказ» содержится в выписке, которая предоставляется вместе с документом.

В таких случаях отсутствие РНОКПП не является препятствием для получения услуг в сервисных центрах МВД. Если гражданин имеет официальное уведомление об отказе, он может обратиться в сервисный центр МВД лично, предъявив паспорт с соответствующей отметкой.

Как получить услугу

Если гражданин может подтвердить свою личность в электронном виде (например, с помощью электронной подписи, ID-карты или приложения «Дія»), он может записаться онлайн через электронные сервисы МВД.

Если электронная идентификация невозможна, запись осуществляется непосредственно в сервисном центре МВД через администратора, который постоянно дежурит у информационной стойки.

Во время первого обращения в сервисный центр МВД без РНОКПП время предоставления услуги может быть немного дольше, чем обычно, отметили в сервисном центре.

Также гражданам объяснили:

• отсутствие РНОКПП не ограничивает право гражданина получать услуги в сервисных центрах МВД;

• при каждом последующем обращении гражданин, который официально отказался от РНОКПП, также может обращаться лично через администратора, предъявив паспорт с соответствующей отметкой об отказе.

Итак, отсутствие РНОКПП — не препятствие для получения услуг в сервисных центрах МВД.

