Комітет погодив винесення на розгляд Ради питання відставки міністра юстиції Германа Галущенка

13:55, 17 листопада 2025
Верховна Рада розгляне відставку Германа Галущенка.
Комітет погодив винесення на розгляд Ради питання відставки міністра юстиції Германа Галущенка
Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав винесення на розгляд парламенту питання про відставку міністра юстиції Германа Галущенка.

Як відомо, Рада планує цього тижня розглянути питання звільнення міністра юстиції. 

Герман Галущенко був призначений міністром юстиції у липні 2025 року після переформатування уряду.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук. 

Раніше Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення Галущенка та Гринчук.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми. 

