Свириденко внесла на розгляд Ради подання про звільнення Германа Галущенка та Світлани Гринчук

Герман Галущенко та Світлана Гринчук подали заяви про звільнення.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

«Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб», - заявила вона.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.

Раніше Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Міністр енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку.

Також стало відомо, коли Верховна Рада розгляне питання звільнення міністра юстиції та міністра енергетики.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми.

