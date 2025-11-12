  1. В Україні

Стало відомо, коли Верховна Рада розгляне питання звільнення міністра юстиції та міністра енергетики

17:21, 12 листопада 2025
Верховна Рада розгляне питання звільнення міністра юстиції та міністра енергетики наступного пленарного тижня — Железняк.
Стало відомо, коли Верховна Рада розгляне питання звільнення міністра юстиції та міністра енергетики
Верховна Рада наступного пленарного тижня планує розглянути питання звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

Наразі розгляд питання заплановано на 18 листопада. 

Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.

Раніше Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Міністр енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми. 

