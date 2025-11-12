Стало відомо, коли Верховна Рада розгляне питання звільнення міністра юстиції та міністра енергетики

Верховна Рада розгляне питання звільнення міністра юстиції та міністра енергетики наступного пленарного тижня — Железняк.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада наступного пленарного тижня планує розглянути питання звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

Наразі розгляд питання заплановано на 18 листопада.

Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.

Раніше Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Міністр енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.