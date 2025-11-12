Стало известно, когда Верховная Рада рассмотрит вопросы увольнения министра юстиции и министра энергетики

Верховная Рада рассмотрит вопросы увольнения министра юстиции и министра энергетики на следующей пленарной неделе - Железняк.

Верховная Рада на следующей пленарной неделе планирует рассмотреть вопросы увольнения министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Рассмотрение вопроса запланировано на 18 ноября.

Фото: Ярослав Железняк

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Также Президент анонсировал санкции против двух человек.

Ранее Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Впоследствии в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

