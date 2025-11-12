Свириденко внесла на рассмотрение Рады представления об увольнении Германа Галущенко и Светланы Гринчук

Герман Галущенко и Светлана Гринчук подали заявления об увольнении.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что внесла на рассмотрение Верховной Рады представления об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

«Министры подали свои заявления в установленном законом порядке», — заявила она.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Также Президент анонсировал санкции против двух человек.

Ранее Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке.

Также стало известно, когда Верховная Рада рассмотрит вопросы увольнения министра юстиции и министра энергетики.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Впоследствии в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

