Комитет согласовал вынесение на рассмотрение Рады вопроса отставки министра юстиции Германа Галущенко

13:55, 17 ноября 2025
Верховная Рада рассмотрит отставку Германа Галущенко.
Комитет согласовал вынесение на рассмотрение Рады вопроса отставки министра юстиции Германа Галущенко
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал вынесение на рассмотрение парламента вопроса об отставке министра юстиции Германа Галущенко.

Как известно, Рада планирует на этой неделе рассмотреть вопрос увольнения министра юстиции.

Герман Галущенко был назначен министром юстиции в июле 2025 г. после переформатирования правительства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Также Президент анонсировал санкции против двух человек.

Ранее Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Впоследствии в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

