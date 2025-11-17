В Україні стало на 11% менше нотаріусів: хто має найбільше навантаження
У Реєстрі нотаріусів наразі налічується 5 823 активних нотаріуси. Порівняно з початком повномасштабної війни їх стало на 11% менше. Водночас 63 нотаріуси працюють безперервно ще з 1996 року — понад 29 років. Про це свідчать дані Опендатабот.
Географія професії
Київ утримує першість за кількістю фахівців — 1 282 нотаріуси, тобто кожен п’ятий в Україні.
За столицею йдуть:
- Дніпропетровська область — 447,
- Львівська — 446,
- Одеська — 415,
- Харківська — 399.
Гендерний баланс і навантаження
82% нотаріусів — жінки, але чоловіки виконують більше роботи:
- середнє річне навантаження жінок — 702 бланки,
- чоловіків — 992 бланки.
У середньому український нотаріус використовує понад 60 бланків на місяць.
Де працюють найзавантаженіші нотаріуси
Найвищі річні показники використання нотаріальних бланків на одного фахівця:
- Черкаська область — 1 287
- Житомирська та Хмельницька — по 1 054
- Вінницька — 1 043
- Івано-Франківська — 959
Абсолютний рекорд року встановив нотаріус зі Львівщини: 24 606 бланків, тобто близько 78 на день без вихідних — найбільший показник по країні.
