В Україні стало на 11% менше нотаріусів: хто має найбільше навантаження

Кількість фахівців скорочується, натомість навантаження зростає й особливо відчутне у кількох регіонах, де нотаріуси працюють у рекордному темпі.

У Реєстрі нотаріусів наразі налічується 5 823 активних нотаріуси. Порівняно з початком повномасштабної війни їх стало на 11% менше. Водночас 63 нотаріуси працюють безперервно ще з 1996 року — понад 29 років. Про це свідчать дані Опендатабот.

Географія професії

Київ утримує першість за кількістю фахівців — 1 282 нотаріуси, тобто кожен п’ятий в Україні.

За столицею йдуть:

Дніпропетровська область — 447,

Львівська — 446,

Одеська — 415,

Харківська — 399.

Гендерний баланс і навантаження

82% нотаріусів — жінки, але чоловіки виконують більше роботи:

середнє річне навантаження жінок — 702 бланки,

чоловіків — 992 бланки.

У середньому український нотаріус використовує понад 60 бланків на місяць.

Де працюють найзавантаженіші нотаріуси

Найвищі річні показники використання нотаріальних бланків на одного фахівця:

Черкаська область — 1 287

Житомирська та Хмельницька — по 1 054

Вінницька — 1 043

Івано-Франківська — 959

Абсолютний рекорд року встановив нотаріус зі Львівщини: 24 606 бланків, тобто близько 78 на день без вихідних — найбільший показник по країні.

