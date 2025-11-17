В Украине стало на 11% меньше нотариусов: кто имеет наибольшую нагрузку
У Реестре нотариусов сейчас числится 5 823 активных нотариуса. По сравнению с началом полномасштабной войны их стало на 11% меньше. В то же время 63 нотариуса работают непрерывно еще с 1996 года — более 29 лет. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
География профессии
Киев удерживает первенство по количеству специалистов — 1 282 нотариуса, то есть каждый пятый в Украине.
За столицей следуют:
- Днепропетровская область — 447,
- Львовская — 446,
- Одесская — 415,
- Харьковская — 399.
Гендерный баланс и нагрузка
82% нотариусов — женщины, но мужчины выполняют больше работы:
- средняя годовая нагрузка женщин — 702 бланка,
- мужчин — 992 бланка.
В среднем украинский нотариус использует более 60 бланков в месяц.
Где работают самые загруженные нотариусы
Самые высокие годовые показатели использования нотариальных бланков на одного специалиста:
- Черкасская область — 1 287
- Житомирская и Хмельницкая — по 1 054
- Винницкая — 1 043
- Ивано-Франковская — 959
Абсолютный рекорд года установил нотариус со Львовщины: 24 606 бланков, то есть около 78 в день без выходных — самый высокий показатель по стране.
