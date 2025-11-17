В Украине стало на 11% меньше нотариусов: кто имеет наибольшую нагрузку

Количество специалистов сокращается, тогда как нагрузка растет и особенно ощутима в нескольких регионах, где нотариусы работают в рекордном темпе.

У Реестре нотариусов сейчас числится 5 823 активных нотариуса. По сравнению с началом полномасштабной войны их стало на 11% меньше. В то же время 63 нотариуса работают непрерывно еще с 1996 года — более 29 лет. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

География профессии

Киев удерживает первенство по количеству специалистов — 1 282 нотариуса, то есть каждый пятый в Украине.

За столицей следуют:

Днепропетровская область — 447,

Львовская — 446,

Одесская — 415,

Харьковская — 399.

Гендерный баланс и нагрузка

82% нотариусов — женщины, но мужчины выполняют больше работы:

средняя годовая нагрузка женщин — 702 бланка,

мужчин — 992 бланка.

В среднем украинский нотариус использует более 60 бланков в месяц.

Где работают самые загруженные нотариусы

Самые высокие годовые показатели использования нотариальных бланков на одного специалиста:

Черкасская область — 1 287

Житомирская и Хмельницкая — по 1 054

Винницкая — 1 043

Ивано-Франковская — 959

Абсолютный рекорд года установил нотариус со Львовщины: 24 606 бланков, то есть около 78 в день без выходных — самый высокий показатель по стране.

