Україна першою отримає системи ППО SAMP-T нового покоління з поліпшеними характеристиками, — Макрон

14:57, 17 листопада 2025
Еммануель Макрон підкреслив, що наразі нове покоління системи ППО SAMP/T – це ще розробка.
Фото: pravda.com.ua
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Збройні Сили України отримають системи протиповітряної оборони SAMP/T з новими  поліпшеними характеристиками в рамках декларації про наміри України придбати оборонне обладнання. Про це він сказав під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми розпочали двостороннє співробітництво, яке розраховано на 10 наступних років щодо придбання, розробки і виробництва безпілотників, перехоплювачів дронів, керованих бомб. Йдеться про поставки, які ми плануємо у дворічній перспективі і на 10 років вперед», - заявив Макрон.

За його словами, наразі нове покоління системи ППО SAMP/T – це ще розробка, але Франція погодилася, що вона зможе бути першою розгорнутою в Україні.

«Характеристики цієї системи Україна вже знає, але тепер це будуть нові посилені характеристики», - додав президент Франції.

Ще Макрон заявив, що за умовами угоди Україна зможе придбати 100 літаків з повним озброєнням і з відповідними програмами підготовки команд обслуговування і пілотів.

