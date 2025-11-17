  1. В Украине

Украина первой получит системы ПВО SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками, — Макрон

14:57, 17 ноября 2025
Эммануэль Макрон подчеркнул, что сейчас новое поколение системы ПВО SAMP/T — это еще разработка.
Фото: pravda.com.ua
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Вооруженные Силы Украины получат системы противовоздушной обороны SAMP/T с новыми улучшенными характеристиками в рамках декларации о намерениях Украины приобрести оборонное оборудование. Об этом он сказал во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы начали двустороннее сотрудничество, рассчитанное на следующие 10 лет, по приобретению, разработке и производству беспилотников, перехватчиков дронов, управляемых бомб. Речь идет о поставках, которые мы планируем в двухлетней перспективе и на 10 лет вперед», — заявил Макрон.

По его словам, новое поколение системы ПВО SAMP/T сейчас еще находится на стадии разработки, но Франция согласилась, что оно сможет быть впервые развернуто в Украине.

«Характеристики этой системы Украина уже знает, но теперь это будут новые усиленные характеристики», — добавил президент Франции.

Также Макрон заявил, что по условиям соглашения Украина сможет приобрести 100 самолетов с полным вооружением и соответствующими программами подготовки обслуживающего персонала и пилотов.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

