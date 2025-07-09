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ЕСПЧ: Швейцария не нарушила прав женщины с редким заболеванием, отказав в компенсации дорогостоящего лечения

14:32, 9 июля 2025
Решение ЕСПЧ подтвердило, что государства имеют право самостоятельно определять условия возмещения дорогостоящего медицинского лечения.
ЕСПЧ: Швейцария не нарушила прав женщины с редким заболеванием, отказав в компенсации дорогостоящего лечения
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Европейский суд по правам человека постановил, что власти Швейцарии не нарушили права женщины с редким заболеванием, отказав ей в возмещении стоимости дорогостоящего препарата Spinraza. Суд признал, что национальные органы действовали в рамках своей дискреции, а решение было обоснованным и не противоречило праву на уважение частной жизни. Об этом сообщает Courthouse News.

Кто подал иск?

Иск подала гражданка Швейцарии B.R., родившаяся в 1988 году и с детства страдающая спинальной мышечной атрофией второго типа. Болезнь привела к полному параличу конечностей — женщина передвигается в инвалидной коляске, питается через зонд и постоянно подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Несмотря на это, она получила степень магистра, работает научной ассистенткой в Цюрихском университете и обучается в аспирантуре.

В 2017 году B.R. обратилась с просьбой компенсировать стоимость препарата Spinraza, который в том же году был одобрен для лечения её заболевания. Однако на тот момент препарат ещё не входил в официальный перечень лекарств, покрываемых обязательным медицинским страхованием в Швейцарии. Страховая компания Visana отказала в покрытии, сославшись на отсутствие убедительных доказательств эффективности препарата именно для взрослых пациентов с такой формой болезни.

Что решили суды в Швейцарии?

Швейцарские суды поддержали решение страховщика, отметив, что отдельные случаи улучшения не могут заменить необходимость научно доказанного общего терапевтического эффекта. Даже после предоставления новых экспертных заключений и научных публикаций в 2020 году, подтверждающих улучшение моторики у некоторых взрослых пациентов, суды остались при своём мнении: для компенсации требуется не только положительный эффект в отдельных случаях, но и наличие широкого научного консенсуса.

Позиция ЕСПЧ

ЕСПЧ согласился с национальными судами и отметил следующее:

Швейцарская система медицинского страхования позволяет компенсировать дорогостоящие препараты только в исключительных случаях и лишь при наличии весомых научных доказательств и явной пользы для пациента.

В случае B.R. эти условия не были выполнены с учётом её возраста и тяжести состояния.

Решения швейцарских органов были прозрачными, обоснованными и не нарушали положения Европейской конвенции по правам человека.

Суд признал, что препарат действительно способствует более достойным условиям жизни пациентки, однако само по себе это не обязывает государство покрывать его стоимость без соответствующей научной базы.

Аргументы критиков

Хотя решение было единогласным, некоторые судьи выразили особое мнение, обвинив большинство в чрезмерной формальности. По их мнению, швейцарские органы чересчур сосредоточились на абстрактных научных критериях и недостаточно учли реальные улучшения, которые Spinraza принесла пациентке.

Алисия Эли Ямин, преподавательница Гарвардского университета и эксперт по вопросам глобального здравоохранения, усомнилась в справедливости определения приоритетов в системе здравоохранения Швейцарии. Она отметила, что суд не проанализировал, как именно применялись критерии эффективности и учёта потребностей наиболее уязвимых пациентов.

Что это означает?

Решение ЕСПЧ в очередной раз подтвердило сдержанную позицию суда в вопросах вмешательства в деятельность национальных систем здравоохранения. По словам профессора права из UCL Колма О'Киннейда, суд вновь продемонстрировал, что государства обладают широкой свободой в распределении ресурсов в сфере здравоохранения, даже если это ведёт к отказу в дорогостоящем, но жизненно необходимом лечении.

Никакой компенсации женщине присуждено не было. Таким образом, многолетнее судебное разбирательство завершилось в пользу позиции швейцарского государства.

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