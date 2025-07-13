Google представила нову функцію Veo 3 для створення відео

Google навчив Veo 3 створювати відео з картинок.

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Компанія Google анонсувала нову функцію для Veo 3, підрозділу чатбота Gemini, який працює на базі штучного інтелекту. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії.

Тепер користувачі можуть перетворювати статичні фотографії на динамічні восьмисекундні відеокліпи зі звуковим супроводом. Для цього потрібно обрати опцію «Відео» в меню, завантажити фотографію, описати її вміст і, за бажанням, додати аудіоінструкції. Після цього система автоматично генерує відеоролик на основі зображення.

Готове відео можна зберегти або поділитися з іншими, натиснувши кнопку «Поділитися». Наразі функція доступна лише для користувачів із платними підписками Google AI Pro та Ultra в окремих країнах.

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