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Google представила нову функцію Veo 3 для створення відео

10:01, 13 липня 2025
Google навчив Veo 3 створювати відео з картинок.
Google представила нову функцію Veo 3 для створення відео
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Компанія Google анонсувала нову функцію для Veo 3, підрозділу чатбота Gemini, який працює на базі штучного інтелекту. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії.

Тепер користувачі можуть перетворювати статичні фотографії на динамічні восьмисекундні відеокліпи зі звуковим супроводом. Для цього потрібно обрати опцію «Відео» в меню, завантажити фотографію, описати її вміст і, за бажанням, додати аудіоінструкції. Після цього система автоматично генерує відеоролик на основі зображення.

Готове відео можна зберегти або поділитися з іншими, натиснувши кнопку «Поділитися». Наразі функція доступна лише для користувачів із платними підписками Google AI Pro та Ultra в окремих країнах.

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